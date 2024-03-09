Apple скасувала рішення про заборону виробника "Fortnite" в ЄС

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Компанія Apple дозволить Epic запустити власний магазин додатків для iPhone в регіоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Apple відновить обліковий запис розробника для шведського підрозділу Epic, що дозволить ігровій компанії продовжити реалізацію планів щодо створення власного магазину додатків в ЄС.

Відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки, який набув чинності цього тижня, Apple зобов'язана дозволити конкуруючим маркетплейсам працювати на своїй платформі.

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"Apple повідомила нам і пообіцяла Європейській комісії, що відновить наш обліковий запис розробника", - заявили в Epic.

Epic потребує облікового запису розробника, щоб запускати додатки в регіоні і продовжувати роботу над своїм маркетплейсом додатків, який слугуватиме заміною Apple App Store. Досі виробник iPhone не дозволяв завантажувати додатки за межами свого маркетплейса - процес, відомий як бічне завантаження. Зазвичай Apple стягує комісію в розмірі від 15% до 30% за покупки в App Store.

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У березні вперше в історії Європейський Союз оштрафував компанію Apple на 1,84 мільярда євро (2 мільярди доларів) за порушення антимонопольного законодавства.