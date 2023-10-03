ВАКС арештував комплектуючі для гелікоптерів російської компанії на 5,5 мільйона доларів

Вищий антикорупційний суд за матеріалами Служби безпеки конфіскував активи російського оборонного підприємства ПАТ "Роствертол" на майже 5,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

ВАКС задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України продукції російського підприємства ПАТ "Роствертол", а саме партії комплектуючих для систем управління бойовими гелікоптерами, яку один із львівських заводів виготовив для Ростовської компанії за контрактом від 2011 року.

Загальна вартість вилученої продукції становить майже 5,5 млн дол.

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У СБУ зазначили, що ПАТ "Роствертол" є одним з ключових підприємств військово-промислового комплексу Росії, яке виробляє гвинтокрили для окупаційних угруповань.

Росіяни сподівались отримати своє замовлення з українського заводу ще у 2014 році, до початку вторгнення. Однак, контррозвідники СБУ заблокували передачу вертолітних комплектуючих до рф.

Після конфіскації продукції СБУ ініціюватиме передачу технологічних складових на користь виробництва озброєнь для ЗСУ.

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