В Японії не вдалось запустити першу приватну космічну ракету

Запланований запуск першого в Японії приватного космічного апарату компанії Space One був скасований у суботу 9 березня через корабель, який увійшов у небезпечну зону нижче за дальністю польоту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Скасування запуску ракети не було повʼязане з несправністю ракети, тому дуже засмутило представників Space One.

"Ми наполегливо працювали над сьогоднішнім запуском, тому результат дуже прикрий… Ми зробимо все можливе, щоб наступного разу виправдати очікування", - сказав член ради директорів Space One Козо Абе.

Це не перше скасування запусків Space One, раніше проблеми були повʼязані з пандемією і війною в Україні.

Ракета Kairos, запуск якої було відкладено, була призначена для виведення державного супутника. З вантажністю у 250 кілограмів на низьку навколоземну орбіту, ракета Space One набагато менша, ніж Falcon 9, від SpaceX, здатний перевозити 22 800 кілограмів.

Space One, заснована у 2018 році, підтримується інвесторами, серед яких Canon Electronics Inc., IHI Aerospace Engineering Co., підрядник з нерухомості Shimizu Corp. та Банк розвитку Японії.

Повторний запуск ракети запланований не раніше 13 березня.

