В 2023 году с должников взыскали рекордную сумму за последние 5 лет, но только 6% от всех долгов

В прошлом году исполнительные службы взыскали более 25 миллиардов гривен долгов - показатель стал рекордным за последние 5 лет.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Государственной исполнительной службой и частными исполнителями в 2023 году было выполнено почти 2 млн исполнительных документов.

"Общая сумма, которую взыскали с должников в прошлом году достигла 25,21 млрд грн. За год сумма взысканий выросла в 2,5 раза. В общем, это самая большая сумма за последние 5 лет", - отмечают аналитики.

Реклама:

Показатель количества исполнительных производств, которые реализуются, является довольно высоким и составляет почти 60%.

В то же время суммы взысканий маленькие - всего 6% от общей суммы, которую должны были получить от должников. Всего лишь 6 копеек с каждой гривны долга было взыскано в 2023 году. В 2022 году эта сумма составляла 5 копеек с каждой гривны.

опендатабот

"Судебное взыскание долгов значительно улучшилось благодаря появлению института частных исполнителей и автоматической блокировке счетов. Однако ситуация осложняется стремительным ростом количества должников из-за войны и недостаточным информированием по штрафам за нарушение ПДД, которые сейчас составляют почти 20% от всех долгов в стране", - пояснил руководитель Опендатабота Алексей Иванкин.

Реклама:

Напоминаем:

Почти 200 тысяч должников по алиментам зафиксировали в Украине на начало декабря 2023 года.