В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки

Майже 200 тисяч боржників по аліментах зафіксовано в Україні на початок грудня 2023 року.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот з посиланням на Єдиний реєстр боржників.

Так, станом на 15 грудня 2023 року в реєстрі нараховувалося 192 150 боржників по аліментах.

За неповних два роки великої війни до Єдиного реєстру боржників додалось близько 11 847 нових боржників.

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Пік нових боржників за виплатою аліментів припав на січень 2023 року — тоді до переліку додалося одразу 1 258 боржників за місяць.

Переважна більшість боржників по аліментах — понад 91% — це чоловіки. Частка жінок із заборгованістю по аліментах складає 8%.

Загалом, на 192 150 боржників припадає 203 548 виконавчих проваджень. Це означає, що 6% боржників мають декілька боргів, які накопичилися за різні роки або стосуються різних дітей.

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