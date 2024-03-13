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Польские протестующие возобновляют блокаду пункта пропуска "Краковец"

Среда, 13 марта 2024, 11:40 - Артур Крыжный

По информации польской стороны, в среду, 13 марта, в 11:00 перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец" начнутся акции протеста и блокирование движения грузового транспорта.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В частности, речь идет о:

  • блокировании представителями польских аграриев и перевозчиков автодороги, по которой движутся грузовики на выезд из Республики Польша и въезд в Украину, на расстоянии до 1 км до пункта пропуска;
  • блокирование представителями польских фермеров автомагистрали А4 на расстоянии до 500 м до пункта пропуска (блокирование в указанном месте еще не осуществлялось).

Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в обоих направлениях будет осуществляться беспрепятственно.

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Напомним:

В ночь с 8 на 9 марта польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Краковец", которое они планируют возобновить ориентировочно 13 числа.

Польша Украина
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