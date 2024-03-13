Польские протестующие возобновляют блокаду пункта пропуска "Краковец"
Среда, 13 марта 2024, 11:40 -
По информации польской стороны, в среду, 13 марта, в 11:00 перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец" начнутся акции протеста и блокирование движения грузового транспорта.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
В частности, речь идет о:
- блокировании представителями польских аграриев и перевозчиков автодороги, по которой движутся грузовики на выезд из Республики Польша и въезд в Украину, на расстоянии до 1 км до пункта пропуска;
- блокирование представителями польских фермеров автомагистрали А4 на расстоянии до 500 м до пункта пропуска (блокирование в указанном месте еще не осуществлялось).
Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в обоих направлениях будет осуществляться беспрепятственно.
Реклама:
Напомним:
В ночь с 8 на 9 марта польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Краковец", которое они планируют возобновить ориентировочно 13 числа.
Реклама: