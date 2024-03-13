Российские атаки оставили без тепло- и газоснабжения часть потребителей в двух областях
В результате атак россиян 13 марта в Кривом Роге есть отключение потребителей от газоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"В г. Кривой Рог после ракетного удара отключено от газоснабжения 430 потребителей газа в многоэтажках", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в Сумах после атаки вражеского дрона без теплоснабжения остаются 16 многоквартирных домов.
В то же время из-за непогоды в Хмельницкой области обесточены более 3,5 тысячи потребителей в 14 населенных пунктах.
Также из-за сложных метеоусловий без света остались 8 населенных пунктов в Киевской области. Продолжаются восстановительные работы.
Напоминаем:
Накануне ночные обстрелы вызвали новые повреждения сетей облэнерго в 4 областях: Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской.