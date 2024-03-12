Через обстріли є нові пошкодження енергомереж у 4 областях

Через нічні обстріли є нові пошкодження мереж обленерго у 4 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 368 населених пунктів. В Сумській області через артобстріл з боку кордону з Росією знеструмлено 11 населених пунктів – 1676 споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації.

"Через нічні обстріли є нові пошкодження в мережах Куп’янська та Вовчанська Харківської області. Також протягом доби зафіксовані пошкодження в мережах обленерго Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

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Через технологічні порушення вранці знеструмились 608 споживачів в 1 населеному пункті в Запорізькій області. Також є знеструмлення в Дніпропетровській області.

Нагадаємо:

В українській енергосистемі 11 березня знову виник профіцит електроенергії, надлишки передавали до Польщі.

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