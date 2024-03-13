В Госавиаслужбе заработают инспекторы по безопасности
Правительство утвердило Положение о государственном инспекторе по безопасности авиации.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Утверждено, согласно абзацу третьего части первой статьи 16 Воздушного кодекса Украины, Положение о государственном инспекторе по безопасности авиации. Положение определяет статус государственного инспектора по безопасности авиации, регламентирует его функции и полномочия…" – говорится в сообщении.
В частности, установлено, что государственный инспектор является должностным лицом Госавиаслужбы, уполномоченным на осуществление государственного надзора и контроля соблюдения субъектами авиационной деятельности требований законодательства в области гражданской авиации.
Кроме того, государственный инспектор будет осуществлять контроль за состоянием объектов авиационной деятельности в процессе осуществления такой деятельности, использование воздушного пространства Украины, а также выполнять другие функции и задачи, возложенные на Госавиаслужбу.
Напомним:
Украина начинает официальные переговоры с европейским и американским авиарегуляторами о возможности восстановления международных авиарейсов в период военного положения.