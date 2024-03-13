В Госавиаслужбе заработают инспекторы по безопасности

Правительство утвердило Положение о государственном инспекторе по безопасности авиации.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Утверждено, согласно абзацу третьего части первой статьи 16 Воздушного кодекса Украины, Положение о государственном инспекторе по безопасности авиации. Положение определяет статус государственного инспектора по безопасности авиации, регламентирует его функции и полномочия…" – говорится в сообщении.

В частности, установлено, что государственный инспектор является должностным лицом Госавиаслужбы, уполномоченным на осуществление государственного надзора и контроля соблюдения субъектами авиационной деятельности требований законодательства в области гражданской авиации.

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Кроме того, государственный инспектор будет осуществлять контроль за состоянием объектов авиационной деятельности в процессе осуществления такой деятельности, использование воздушного пространства Украины, а также выполнять другие функции и задачи, возложенные на Госавиаслужбу.

Напомним:

Украина начинает официальные переговоры с европейским и американским авиарегуляторами о возможности восстановления международных авиарейсов в период военного положения.

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