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ЕС снял санкции с соучредителя "Яндекса" Воложа

Среда, 13 марта 2024, 10:23 - Анастасия Жарикова
 
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Европейский Союз исключил из санкционных списков соучредителя российской компании "Яндекс" Аркадия Воложа.

Об этом говорится в сообщении в официальном журнале Евросоюза.

В августе 2023 года Волож назвал войну России в Украине "варварской". Однако в первые дни полномасштабного вторжения не высказывал свою позицию. 

Также сообщалось, что соучредитель "Яндекса" планирует разорвать связи с российским бизнесом компании, после того, как консорциум инвесторов согласился купить российские активы нидерландской холдинговой компании Yandex NV в начале февраля.

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Волож владеет 8,5% доли в Yandex NV через семейный траст, но не имеет права голоса в этой компании.

Вместе с Воложем из санкционного списка также исключили:

  • бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца, гражданин Словакии Йозеф Хамблек, возглавляющий европейское отделение мотоклуба "Ночные волки";
  • командира ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин (погиб в августе 2023-го), 
  • депутата Госдумы РФ Николая Борцова
  • депутата Госдумы РФ Виктор Зубарев;
  • заместителя министра обороны РФ Геннадия Жидко (умер в августе 2023-го).

Напоминаем:

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Ранее сообщалось, что страны ЕС согласились исключить соучредителя российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадия Воложа из санкционного списка.

ЕС санкции Россия Яндекс
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