ЕС снял санкции с соучредителя "Яндекса" Воложа
Европейский Союз исключил из санкционных списков соучредителя российской компании "Яндекс" Аркадия Воложа.
Об этом говорится в сообщении в официальном журнале Евросоюза.
В августе 2023 года Волож назвал войну России в Украине "варварской". Однако в первые дни полномасштабного вторжения не высказывал свою позицию.
Также сообщалось, что соучредитель "Яндекса" планирует разорвать связи с российским бизнесом компании, после того, как консорциум инвесторов согласился купить российские активы нидерландской холдинговой компании Yandex NV в начале февраля.
Волож владеет 8,5% доли в Yandex NV через семейный траст, но не имеет права голоса в этой компании.
Вместе с Воложем из санкционного списка также исключили:
- бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца, гражданин Словакии Йозеф Хамблек, возглавляющий европейское отделение мотоклуба "Ночные волки";
- командира ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин (погиб в августе 2023-го),
- депутата Госдумы РФ Николая Борцова
- депутата Госдумы РФ Виктор Зубарев;
- заместителя министра обороны РФ Геннадия Жидко (умер в августе 2023-го).
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что страны ЕС согласились исключить соучредителя российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадия Воложа из санкционного списка.