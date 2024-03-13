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Минфин разместил ОВГЗ почти на 9 миллиардов

Среда, 13 марта 2024, 09:57 - Анастасия Дячкина

Министерство финансов 12 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет почти 8,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

"Сегодня Минфин разместил облигации на сумму почти 8,9 млрд гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ: 4 млрд грн под 16,76% с погашением через 1 год; 3,371 млрд грн под 17,6% с погашением через 2 года, 1,511 млрд грн под 18,5% с погашением через 3,4 года.

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Минфин

Напомним:

С начала 2024 года правительство привлекло от продажи Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах более 74 млрд гривен в эквиваленте, а в целом в течение военного положения - более 892 млрд гривен.м

Минфин ОВГЗ
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