Правительство увеличило фонд компенсаций аграриям за разминирование земель на 1 миллиард

Правительство объявило об увеличении фонда компенсации фермерам за разминирование сельхозземель с 2 до 3 млрд грн. Компенсации будет подлежать 80% стоимости работ по разминированию.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Теперь у нас будет работать еще один важный инструмент - компенсации фермерам за закупку услуг по разминированию. Сначала говорили о 2 млрд грн на эту программу, но удалось ее увеличить. Теперь в государственном бюджете заложено 3 млрд грн", — заявил Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, компенсации будут подлежать 80% стоимости работ по разминированию. Закупка услуг будет происходить через Prozorro, что минимизирует коррупционные риски и создаст конкуренцию на рынке гуманитарного разминирования.

Реклама:

"Ожидаем, что первые подобные закупки состоятся уже в мае-июне этого года", — отметил Шмыгаль.

Напомним:

В пятницу, 8 марта, стало известно, что правительство направит более 2 миллиардов гривен на гуманитарное разминирование сельхозземель и будет компенсировать 80% средств за разминирование.

Реклама: