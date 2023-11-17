Французский машиностроительный гигант Alstom выйдет из РФ до конца 2023 года
Пятница, 17 ноября 2023, 20:31
Французская машиностроительная компания Alstom планирует до конца 2023 года продать свою долю в 20% в в российском производителе вагонов Трансмашхолдинге (ТМХ).
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
По словам гендиректора ТМХ Кирилла Липы, до конца года французский концерн должен выйти из состава акционеров компании продав 20% своих акций.
Остальные 80% акций головной компании ТМХ, Transmashholding Limited, принадлежат российским акционерам, включая самого Липу.
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Напомним:
Французская машиностроительная компания Alstom, занимающаяся производством железнодорожных составов и транспортных систем, объявила об остановке поставок в Россию.
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