Французский машиностроительный гигант Alstom выйдет из РФ до конца 2023 года

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Французская машиностроительная компания Alstom планирует до конца 2023 года продать свою долю в 20% в в российском производителе вагонов Трансмашхолдинге (ТМХ).

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

По словам гендиректора ТМХ Кирилла Липы, до конца года французский концерн должен выйти из состава акционеров компании продав 20% своих акций.

Остальные 80% акций головной компании ТМХ, Transmashholding Limited, принадлежат российским акционерам, включая самого Липу.

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Напомним:

Французская машиностроительная компания Alstom, занимающаяся производством железнодорожных составов и транспортных систем, объявила об остановке поставок в Россию.