В прошлом году разминировали более 300 тысяч гектаров сельхозземель: они прибавятся к посевным площадям

В прошлом году на деоккупированных территориях Херсона и Харьковской области было обследовано и разминировано около 330 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, которые в этом году будут включены в общие посевные площади.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Денис Башлык в комментарии "Укринформ".

"В прошлом году обследовали и разминировали 330 тыс. гектаров. Это в основном Херсонская и Харьковская область", — сказал Башлык.

Он отметил, что разминированные сельскохозяйственные земли в этом году прибавятся к общим посевным площадям, но в целом они останутся примерно такими же, как и в прошлом году.

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Напомним:

Правительство направит более 2 миллиардов гривен на гуманитарное разминирование сельхозземель и будет компенсировать 80% средств за разминирование.