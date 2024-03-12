В Раде хотят создать "клуб белого бизнеса": что предусматривает законопроект

В Верховной Раде разработали законопроект о так называемом "клубе белого бизнеса", суть которого заключается в предоставлении преимуществ предприятиям, которые соответствуют критериям по уплате налогов.

Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

"Суть в том, что если предприниматель соответствует простым и прозрачным критериям по уровню уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень зп, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально. Это как раз о новом общественном договоре государства и бизнеса", - написал депутат.

Проект закона предлагает расширить понятие "налоговый риск" и ввести термин "комплаенс (управление налоговыми рисками)"; ввести Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.

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В Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства ежеквартально будут включаться юридические лица и ФЛП, которые будут отвечать ряду требований и критериев.

Согласно законопроекту, ведение Перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении плательщик будет получать через электронный кабинет.

Налогоплательщики, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:

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мораторий на документальные проверки;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения - 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в частности с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

налогоплательщик на свой запрос в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Сделано в Украине" заявил о необходимости согласовать современное моральное соглашение между обществом и бизнесом, между государством и бизнесом.