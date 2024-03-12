В Германии бастуют бортпроводники Lufthansa: тысячи пассажиров рискуют остаться без рейсов

Во вторник, 12 марта, в аэропорту Франкфурта началась забастовка бортпроводников Lufthansa, которую может задеть десятки тысяч пассажиров. 13 марта забастовка переместится в аэропорт Мюнхена.

Об этом сообщает издание Bild.

Профсоюз Ufo призывал к забастовке около 19 тысяч бортпроводников Lufthansa и его дочерней компании Cityline. Их требования включают 15% увеличения оплаты труда за 18-месячный контракт, а также 3000 евро компенсационного бонуса и более высокие надбавки.

Забастовка во Франкфурте-на-Майне, крупнейшем аэропорту Германии, продлится до 23:00 12 марта. Он повлияет на все рейсы Lufthansa, 600 из которых, вероятно, будут отменены, что коснется 70 тысяч пассажиров.

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13 марта забастовку охватит аэропорт Мюнхена. Там, вероятно, будет отменено 400 рейсов, что затронет 50 тысяч пассажиров.

Напомним:

Профсоюз бортпроводников авиакомпании Lufthansa призвал своих членов к забастовке авиакомпании и перевозчика CityLine, чтобы настаивать на своих требованиях по повышению зарплаты.

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