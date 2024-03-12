В Германии бастуют бортпроводники Lufthansa: тысячи пассажиров рискуют остаться без рейсов
Во вторник, 12 марта, в аэропорту Франкфурта началась забастовка бортпроводников Lufthansa, которую может задеть десятки тысяч пассажиров. 13 марта забастовка переместится в аэропорт Мюнхена.
Об этом сообщает издание Bild.
Профсоюз Ufo призывал к забастовке около 19 тысяч бортпроводников Lufthansa и его дочерней компании Cityline. Их требования включают 15% увеличения оплаты труда за 18-месячный контракт, а также 3000 евро компенсационного бонуса и более высокие надбавки.
Забастовка во Франкфурте-на-Майне, крупнейшем аэропорту Германии, продлится до 23:00 12 марта. Он повлияет на все рейсы Lufthansa, 600 из которых, вероятно, будут отменены, что коснется 70 тысяч пассажиров.
13 марта забастовку охватит аэропорт Мюнхена. Там, вероятно, будет отменено 400 рейсов, что затронет 50 тысяч пассажиров.
Напомним:
Профсоюз бортпроводников авиакомпании Lufthansa призвал своих членов к забастовке авиакомпании и перевозчика CityLine, чтобы настаивать на своих требованиях по повышению зарплаты.