Из-за обстрелов есть новые повреждения энергосетей в 4 областях

Из-за ночных обстрелов есть новые повреждения сетей облэнерго в 4 областях: Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 368 населенных пунктов. В Сумской области из-за артобстрела со стороны границы с Россией обесточено 11 населенных пунктов – 1676 потребителей. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации безопасности.

"Из-за ночных обстрелов есть новые повреждения в сетях Купянска и Волчанская Харьковской области. Также в течение суток зафиксированы повреждения в сетях облэнерго Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областей", — говорится в сообщении.

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Из-за технологических нарушений утром обесточились 608 потребителей в 1 населенном пункте в Запорожской области. Также есть обесточивание в Днепропетровской области.

Напомним:

В украинской энергосистеме 11 марта снова возник профицит электроэнергии, излишки передавали в Польшу.

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