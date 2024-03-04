Цьогоріч слід очікувати зменшення посівів кукурудзи та соняшника

Українські аграрії зменшуватимуть посіви кукурудзи через низькі ціни на цю культуру, та соняшника у цьому сезоні.

Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Обігових коштів дуже не вистачає, а коли ти сьогодні продаєш кукурудзу у збиток, собівартість коштувала більш як 6 тисяч гривень, а пропонують ціну в межах 4,5-5 тисяч гривень, то ти розумієш, що на наступний сезон, скоріш за все, не будеш закладати цю культуру в посіви. І, власне, ми будемо констатувати, що цей сезон буде відзначений, як і минулого року, зменшенням кількості посівів кукурудзи", – пояснив він.

За словами Дениса Марчука, цього сезону, ймовірно, буде зменшення посівів насіння соняшника.

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"Враховуючи процеси сівозміни слід очікувати, що, можливо, ми будемо бачити зменшення кількості насіння соняшника засіяного. Але, в тому числі буде робитися ставка на олійні культури – сою та ярий ріпак. Тому що вони з точки зору фінансових показників, є тими культурами, які дають мінімальну маржинальність і можливість перекривати ті затрати, які несуть товаровиробники для того, щоб функціонувати, для того, щоб працювати", – додав він.