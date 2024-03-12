Украина снова передавала излишки электроэнергии в Польшу

В украинской энергосистеме 11 марта снова возник профицит электроэнергии, излишки передавали в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"На запрос НЭК "Укрэнерго" к смежному оператору системы передачи излишки передавались в Польшу - суммарной величиной 1488 МВт*ч (с 10:30 до 14:00 часов)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на текущие сутки дефицита электроэнергии не предвидится. В резерве - 9 единиц генерирующего оборудования теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

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Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. Импорт - объемом 1691 МВт*ч и экспорт - до 6446 МВт*ч.

Напоминаем:

Из-за профицита электроэнергии НЭК "Укрэнерго" 10 марта снова применил ограничения генерации из возобновляемой энергетики (ВИЭ) мощностью 2226 МВт.

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