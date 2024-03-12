Спрос на автобусы в феврале увеличился на четверть, чем в прошлом году
Вторник, 12 марта 2024, 12:35 -
В феврале украинский автопарк пополнили 180 автобусов (включая микроавтобусы). Это почти на четверть больше, чем в прошлом году и на 6% больше показателя предыдущего месяца.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Доля новой техники в этом объеме составила 60%.
В части новых автотранспортных средств чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали:
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- Ataman- 40 ед.;
- Etalon- 30 ед.;
- Citroen-10 ед.
Среди использованных:
- Mercedes-Benz – 27 ед.;
- Van Hool – 17 ед.;
- Volvo - 6 ед.
Напомним:
В январе 2024 года украинский автопарк пополнили 119 новых автобусов (вкл. микроавтобусы) - это на 50% меньше, чем в январе 2023-го.
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