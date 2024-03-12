Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля до конца месяца: акции компании резко выросли

Reuters

Китайская Xiaomi 12 марта заявила, что начнет поставки своего первого электромобиля модели SU7 в этом месяце, выходя на крупнейший в мире автомобильный рынок на фоне жесткой ценовой войны.

Об этом сообщает Reuters.

Производитель смартфонов, пятый по величине в Китае, сообщил, что будет принимать заказы в 59 магазинах в 29 городах по всей стране. Презентация запланирована на 28 марта.

После заявления компании во время утренних торгов акции Xiaomi выросли на 7%.

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Во время презентации седана Speed Ultra 7 (SU7) в декабре 2023 года исполнительный директор Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi планирует стать одним из пятерки лучших автопроизводителей мира.

SU7, как рекламировал Лэй, имеет технологию "суперэлектрического двигателя", способную разгоняться быстрее, чем Tesla (TSLA.O), открывает новую вкладку и электромобили Porsche.

Аналитики говорят, что совместная операционная система автомобиля с популярными телефонами и другими электронными устройствами Xiaomi понравится существующим клиентам компании.

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Гигант производства смартфонов пообещал инвестировать 10 млрд долл в автомобили в течение десяти лет и является одним из немногих новых игроков на китайском рынке электромобилей, который получил одобрение властей.

Напоминаем:

Китайский производитель смартфонов Xiaomi 28 декабря представил свой первый электромобиль SU7 и объявил о планах войти в пятерку крупнейших мировых автопроизводителей.