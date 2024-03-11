"Укрэксимбанк" ищет нового главу правления

Государственный "Укрэксимбанк" объявил конкурс на должность главы правления банка - нынешний глава Сергей Ермаков продолжает работать до вступления в должность нового СЕО.

Об этом говорится на сайте госбанка.

Подача документов претендентами продлится с 11 марта до 1 апреля 2024 года.

Далее - со 2 по 22 22 апреля - компания по подбору персонала проанализирует документы и проведет интервью с участниками конкурса, которые больше всего соответствуют требованиям. А затем - определит перечень кандидатов, которые допускаются к следующему этапу отбора.

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После этого в течение недели Комитет по вопросам назначений и вознаграждений наблюдательного совета банка совместно с компанией по подбору персонала будут проводить собеседования с кандидатами, допущенными ко второму этапу конкурса (лично или онлайн-собеседование).

По итогам собеседований определят 3-5 кандидатов, которые будут рекомендованы к финальному собеседованию с наблюдательным советом банка.

Финальные собеседования пройдут с 30 апреля по 6 мая 2024 года.

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Сейчас главой правления банка является Сергей Ермаков - он возглавляет банк с марта 2022 года. До этого, с октября 2021 года, после скандала с нападением на журналистов "Схем" во время записи интервью с тогдашним главой правления банка Евгением Мецгером прямо в его кабинете, Ермаков исполнял обязанности главы правления.

Член набсовета "Укрэсимбанка" Виктория Страхова добавила, что Ермаков продолжает работать до вступления в должность нового СЕО.

"Наблюдательный совет полностью довольна сотрудничеством с Сергеем, но есть жизненные обстоятельства, которые не зависят от воли людей", - написала она.

Напомним:

4 октября 2021 года "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Позже двух нападавших на журналистов уволили, а Мецгер уволился по собственному.

Экономическая правда