НБУ согласовал назначение нового главы правления Укрэксимбанка

Нацбанк 31 марта согласовал назначение Сергея Ермакова на должность главы правления АО "Укрэксимбанк"

Об этом сообщает пресс-служба Укрэксимбанка.

"Ранее, 14 марта 2022 года, Наблюдательный Совет принял решение утвердить Сергея Ермакова на должность Председателя Правления Банка до окончания действия режима военного положения в Украине. После завершения режима военного положения Наблюдательный совет обязуется начать новый конкурс на должность Председателя Правления АО "Укрэксимбанк" , – объяснили в банке.

Ермакова назначили исполняющим обязанности главы правления банка 12 октября 2021 года.

17 декабря 2021 года начался открытый конкурс на должность председателя правления, который должен был быть завершен в марте 2022 года.

"24 февраля 2022 года, в день, когда должен был начаться второй этап конкурсного отбора на должность председателя правления АО "Укрэксимбанк", Российская Федерация начала полномасштабную военную агрессию против Украины. На всей территории Украины был введен режим военного положения согласно Указу Президента Украины №64 /2022 от 24 февраля 2022 года", - заявили в банке.

"Осознавая исключительную важность непрерывного и эффективного управления государственным Укрэксимбанком для стабильности финансовой системы Украины во время войны и руководствуясь требованиями действующего законодательства, а именно подпункта 2 пункта 330 Постановления Правления НБУи № 149 от 22.12.2018 шести месяцев подряд, 14 марта 2022 Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" принял решение утвердить Сергея Ермакова, одного из трех кандидатов, вошедших в краткий список финалистов конкурса, председателем правления на срок до завершения нового конкурсного отбора", - говорится в заявлении.

Напомним:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Позже двух нападавших на журналистов уволили, а Мецгер уволился по собственному.

Экономическая правда