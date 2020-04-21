"Нафтогаз" подписал крупную сделку с международным инвестором для увеличения газодобычи

Группа Нафтогаз по результатам открытого конкурса привлекла международную компанию Expert Petroleum к увеличению добычи углеводородов на месторождениях АО "Укргаздобыча" в Западной Украине.

Об этом сообщает пресс-релиз компании.

В рамках первого в истории нефтегазовой отрасли Украины полноценного сервисного контракта по повышению добычи (Production Enhancement Contract — PEC) западный партнер в первые 5 лет сотрудничества обязался инвестировать около 1 млрд грн (перерасчет $30 млн по прогнозному курсу) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры, и, потенциально, осуществить дополнительные инвестиции в дальнейшем.

Партнерство между Нафтогазом и Expert Petroleum позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа на 13-ти малых месторождениях в Западной Украине в течение 5-ти лет.

"Заключенное соглашение предусматривает крупнейшие иностранные инвестиции в газодобычу Украины за последние 5 лет. Они пойдут на развитие тех небольших и истощенных месторождений, на которые у Нафтогаза нет достаточных собственных ресурсов в условиях значительного падения цен на энергоресурсы. Вместо ожидаемого падения добычи на этих участках мы получим рост", – отметил исполнительный директор по трансформации Группы Нафтогаз Отто Ватерландер.

По расчетам компании, интенсификация работ, увеличение налогов и других бюджетных отчислений партнерства позволит аккумулировать более 4 млрд грн в ВВП Украины и Львовской области.

"У нас есть солидный и успешный опыт реализации таких проектов по увеличению добычи с крупными национальными и международными нефтегазовыми компаниями Румынии и Венгрии, в частности, где Expert Petroleum инвестировала более $100 млн в некоторые проекты и увеличила добычу до 150% выше базового уровня. Сегодня мы рады начать аналогичное сотрудничество с Нафтогазом", – упомянул Дэвид Мартинон, сооснователь и генеральный директор Expert Petroleum.

Контракт между Expert Petroleum и Укргаздобычей заключен на 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Для выполнения этого контракта и связанных с ним услуг Expert Petroleum зарегистрировала специализированную украинскую компанию, которая выступит стороной договора.

Группа Нафтогаз будет утверждать планы разработки, ежегодную программу работ и бюджет, предложенные компанией-оператором на этих месторождениях.

Оператор будет получать фиксированную плату за поддержку базовой добычи (на уровне текущих операционных расходов Укргаздобычи с учетом инфляционной составляющей) и за увеличение добычи. Полная собственность на добытую продукцию, геологические лицензии и имеющиеся активы будут оставаться за Укргаздобычей.

Справка.

Expert Petroleum – компания с французскими владельцами, которая входит в холдинговую группу GMS, крупную инвестиционную группу с активами по всему миру.

Сейчас предприятие эффективно управляет добычей на 25 истощенных месторождениях, оперирует 1200 скважин, и ежедневно добывает 8,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день. Имеет штат около 1000 человек.