Получить украинское водительское удостоверение стало возможно еще в 5 странах Европы
Понедельник, 11 марта 2024, 16:47 -
Международная доставка водительского удостоверения с 11 марта стала доступна еще в 5 странах - Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Почти пять месяцев назад мы запустили этот сервис, чтобы украинцы за рубежом имели возможность быстро и удобно обменять водительские документы. Без бюрократии и очередей", - отметил министр.
Оформить заявку на доставку можно через Кабинет водителя, в нем авторизоваться и выполнить следующие действия:
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- указать причину обмена удостоверения;
- выбрать международную доставку;
- ввести адрес получения заказа;
- оплатить услугу.
На сегодня граждане Украины обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки.
Напоминаем:
В феврале международную доставку водительских удостоверений запустили в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии.
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