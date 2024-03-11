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Получить украинское водительское удостоверение стало возможно еще в 5 странах Европы 

Понедельник, 11 марта 2024, 16:47 - Анастасия Жарикова

Международная доставка водительского удостоверения с 11 марта стала доступна еще в 5 странах - Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Почти пять месяцев назад мы запустили этот сервис, чтобы украинцы за рубежом имели возможность быстро и удобно обменять водительские документы. Без бюрократии и очередей", - отметил министр.

Оформить заявку на доставку можно через Кабинет водителя, в нем авторизоваться и выполнить следующие действия:

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  • указать причину обмена удостоверения;
  • выбрать международную доставку;
  • ввести адрес получения заказа;
  • оплатить услугу.

На сегодня граждане Украины обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки.

 
МВД

Напоминаем:

В феврале международную доставку водительских удостоверений запустили в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии.

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