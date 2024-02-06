Міжнародна доставка посвідчень водія стала доступною в ще п'яти країнах Європи

фото: мвс

Міжнародна доставка посвідчень водія відтепер доступна у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії - загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи.

Про це повідомили в МВС.

У міністерстві нагадали, що міжнародну доставку водійських посвідчень запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі - близько 70%.

Ця послуга актуальна для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані.

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Аби замовити міжнародну доставку, необхідно увійти в Кабінет водія. Далі авторизуватись та виконати такі дії:

вказати причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити за послугу.

Далі заявка на обмін надходить до сервісного центру МВС та обробляється адміністратором. Виготовлене посвідчення водія забирає ДП "ІНФОТЕХ" та передає "Укрпошті". Поштовий оператор відправляє за кордон готовий документ на вказану адресу. Міжнародна доставка здійснюється близько 15 днів.

Економічна правда

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