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"Укрзалізниця" запустила тестовий моніторинг та автовикуп квитків

Четвер, 7 березня 2024, 14:02 - Анастасія Жарикова

АТ "Укрзалізниця" запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

  • моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  • моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного поїзда можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. 

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"Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично", - пояснили в УЗ.

Коли ж необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо функція автовикупу активована, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки. 

Тестовий застосунок можна завантажити за посиланнями: 

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"Лагідно попереджаємо: при використанні тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти, а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок - тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів", - наголосили в Укрзалізниці.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.

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Економічна правда
Укр / Рус
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