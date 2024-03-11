Доля гибридных авто на украинском рынке выросла на половину
Понедельник, 11 марта 2024, 11:52 -
В феврале в Украине зарегистрировали 1,5 тысячи гибридных легковых автомобилей.
Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".
Ассоциация указывает, что показатель февраля стал на 54% больше, чем в феврале 2023 года. Доля новых авто в этом количестве составила 51%.
В сегменте новых легковых авто лидерами рынка гибридов стали TOYOTA RAV-4 (118 ед.), TOYOTA Camry (85 ед.) и NISSAN Qashqai (56 шт.)
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В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми в первую тройку вошли:
- FORD Fusion US (65 шт.);
- TOYOTA Prius (52 шт.);
- TOYOTA RAV-4 (42 шт.).
Напоминаем:
За февраль авто, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, охватили 68% рынка новых легковушек, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Зато доля электромобилей увеличилась.
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