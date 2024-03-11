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Укр / Рус

Доля гибридных авто на украинском рынке выросла на половину

Понедельник, 11 марта 2024, 11:52 - Анастасия Жарикова

В феврале в Украине зарегистрировали 1,5 тысячи гибридных легковых автомобилей.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Ассоциация указывает, что показатель февраля стал на 54% больше, чем в феврале 2023 года. Доля новых авто в этом количестве составила 51%.

В сегменте новых легковых авто лидерами рынка гибридов стали TOYOTA RAV-4 (118 ед.), TOYOTA Camry (85 ед.) и NISSAN Qashqai (56 шт.)

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В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми в первую тройку вошли: 

  • FORD Fusion US (65 шт.);
  • TOYOTA Prius (52 шт.);
  • TOYOTA RAV-4 (42 шт.).

Напоминаем:

За февраль авто, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, охватили 68% рынка новых легковушек, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Зато доля электромобилей увеличилась.

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авто Укравтопром
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Экономическая правда
Укр / Рус
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