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Авто з ДВЗ втрачають популярність: частка електромобілів зросла на 6%

Середа, 6 березня 2024, 12:10 - Артур Крижний
 
GettyImages

За лютий авто, обладнані двигунами внутрішнього згоряння, охопили 68% ринку нових легковиків, що на 4% менше, ніж торік. Натомість частка електромобілів збільшилася.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

"Минулого місяця автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків. Це на 4% менше, ніж торік", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають в "Укравтопромі", найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, вони охопили 44% продажів нових авто, що на 7% менше, ніж торік.

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Водночас частка дизельних автомобілів збільшилась на 3% – до 24%. Також суттєво збільшилась частка електромобілів – з 11% до 17%. Водночас частка гібридів зменшилась з 16% до трохи більше 14%. Частка автомобілів з ГБО залишається меншою від 1%.

При цьому лідерські позиції за сегментами посіли такі автівки:

  • бензинові авто – Toyota RAV-4;
  • дизельні – Renault Duster;
  • електричні – Volkswagen ID.4;
  • гібридні – Toyota RAV-4;
  • автомобілі з ГБО – Renault Duster.

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авто Укравтопром
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Економічна правда
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