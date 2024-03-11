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Биткойн достиг нового исторического рекорда 

Понедельник, 11 марта 2024, 11:06 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Биткойн 11 марта достиг нового рекорда в более 70 400 долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство указывает, что всплеск крупнейшей криптовалюты не показал никаких признаков замедления.

Согласно данным LSEG, в начале европейских торгов он поднялся до 70 488,50 долларов. 

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Криптовалюта повысилась благодаря потоку наличности в новые спотовые биржевые фонды биткойнов, а также надеждам, что Федеральная резервная система скоро снизит процентные ставки.

Напоминаем:

8 марта биткойн ненадолго поднялся до рекордного уровня, превысив 70 тыс долл, поскольку спрос инвесторов на новые спотовые биржевые криптовалюты в США до сих пор растет.

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