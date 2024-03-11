Биткойн достиг нового исторического рекорда 

"Курицу надо кормить". Может ли Украина открыть экспорт для производителей оружия? Украине не хватает денег на закупку оружия у отечественных производителей. Заводов больше, но новые мощности все чаще простаивают. Возможно ли тогда разрешить экспорт оружия и нет ли альтернативных вариантов?(укр)