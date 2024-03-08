Біткоїн ненадовго піднявся до рекордного рівня у понад 70 тисяч доларів

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Біткоїн ненадовго піднявся до рекордного рівня, перевищивши 70 тис дол, оскільки попит інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти в США досі зростає.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що провідна криптовалюта вперше перевищила позначку в 70 тис дол завдяки попиту інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти в США та очікуванням падіння глобальних процентних ставок.

"Біткоїн піднявся до 70 105 дол, а потім швидко впав, і востаннє торгувався на рівні 68 317 дол", – йдеться в повідомленні.

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За останні кілька тижнів мільярди доларів надійшли в ETF, і ринок отримує додаткову підтримку від прогнозу, який включає оновлення платформи блокчейну Ethereum, де розміщена друга за величиною криптовалюта Ether.

Проте деякі інвестори стверджують, що важко позбутися спекулятивного характеру цих активів. Після досягнення рекордного максимуму 5 березня біткойн різко змінив курс і впав більш ніж на 10% нижче рівня 60 тис дол.

Нагадаємо:

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Ціна біткоїна 5 березня встановила новий історичний рекорд, піднявшись вище 69 тисяч доларів США на криптовалютній біржі Coinbase.