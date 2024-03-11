Украина из-за войны стала крупнейшим импортером оружия в Европе - SIPRI

В период с 2019-2023 годов Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе, зато российский экспорт вооружений за аналогичный период сократился на 53%.

Об этом сообщает DW.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) в период с 2019-2023 годах Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия и четвертым по величине в мире. С февраля 2022 года по меньшей мере 30 государств поставили Украине основные вооружения в качестве военной помощи

"Доля страны в глобальном импорте оружия составила 4,9% по сравнению с 0,1% в 2014-2018 годах. При этом общий рост военного импорта относительно этого периода составил рекордные 6633%. Основными поставщиками вооружений Киеву стали США (39%), Германия и Польша, соответственно 14% и 13%", - говорится в сообщении.

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Кроме того, США до сих пор остаются крупнейшим экспортером вооружений в мире. За последние годы увеличили данный вид экспорта на 17%. В целом США поставляли оружие в 107 государств мира, что больше, чем за все предыдущие периоды.

Зато РФ уступила вторую позицию Франции, чей экспорт вооружений вырос на 47%, а доля в общемировых поставках выросла до 11%. Издание объясняет, что такой стремительный рост показателей был обусловлен в основном поставками боевых самолетов в Индию, Катар и Египет.

Россия в рейтинге переместилась на третью строчку. За 2019-2023 годы экспорт вооружений из РФ сократился почти вдвое - на 53%. В общемировых поставках доля России сократилась на 10% и сравнялась с французской.

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Напомним:

В 2022 году Украина стала третьим в мире импортером оружия, это стало возможным благодаря военной помощи США и стран ЕС.

Экономическая правда.