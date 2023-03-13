Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI

У 2022 році Україна стала третім у світі імпортером зброї, це стало можливим завдяки військовій допомозі США та країн ЄС.

Про це йдеться в дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

"У результаті військової допомоги з боку США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала 3-м найбільшим імпортером озброєнь протягом 2022 року (після Катару та Індії)", - йдеться в релізі.

Найбільшими постачальниками зброї для України стали Сполучені Штати (34%), Польща (17%) та Німеччина (11%).

За період з 2018-2022 років Україна стала 14-ю за величиною імпорту. За п'ятирічний період на Україну припадало 2% світового імпорту зброї.

Загальний експорт озброєння з Росії впав на 31% у період між 2013–2017 та 2018–2022 роками, а її частка у світовому експорті озброєння знизилась з 22% до 16%.

"У світовому експорті зброї тривалий час домінували США та Росія (послідовно найбільші за величиною експортери зброї протягом останніх трьох десятиліть). Однак розрив між ними значно збільшується, а між Росією та третім за величиною постачальником, Францією, скорочується", - зазначають дослідники.

Економічна правда