В Японии не удалось запустить первую частную космическую ракету

Запланированный запуск первого в Японии частного космического аппарата компании Space One был отменен в субботу 9 марта из-за корабля, который вошел в опасную зону ниже по дальности полета.

Отмена запуска ракеты не была связана с неисправностью ракеты, поэтому очень расстроила представителей Space One.

"Мы упорно работали над сегодняшним запуском, поэтому результат очень досадный... Мы сделаем все возможное, чтобы в следующий раз оправдать ожидания", - сказал член совета директоров Space One Козо Абэ.

Это не первая отмена запусков Space One, ранее проблемы были связаны с пандемией и войной в Украине.

Ракета Kairos, запуск которой был отложен, была предназначена для вывода государственного спутника. С грузоподъемностью в 250 килограммов на низкую околоземную орбиту, ракета Space One намного меньше, чем Falcon 9, от SpaceX, способный перевозить 22 800 килограммов.

Space One, основанная в 2018 году, поддерживается инвесторами, среди которых Canon Electronics Inc., IHI Aerospace Engineering Co., подрядчик по недвижимости Shimizu Corp. и Банк развития Японии.

Повторный запуск ракеты запланирован не ранее 13 марта.

