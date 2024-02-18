Японія успішно запустила космічну ракету нового покоління, після невдачі

Японія в суботу 17 лютого успішно запустила свою нову флагманську ракету "H3", повернувши свою космічну програму у дію після численних невдач, в тому числі невдалого першого польоту ракети в 2023 році.

Про це повідомляє Reuters.

Запуск також знаменує собою другу поспіль перемогу Японського агентства аерокосмічних досліджень, після того, як минулого місяця його місячний посадковий модуль SLIM здійснив точне приземлення, що зробило Японію п'ятою країною світу, яка вивела космічний апарат на Місяць.

Реклама:

"H3" стартувала о 9:22 ранку за місцевим часом, після того, як ракета успішно вивела на орбіту невеликий супутник, радісні вчені в Космічному центрі Танегасіма на півдні Японії плескали, кричали і обіймали один одного.

Час польоту тривав майже дві години, ракета також вивела на орбіту мікросупутник і фіктивний супутник.

Запуск минулої ракети у березні 2023 року закінчився тим, що наземне управління знищило ракету через 14 хвилин після зльоту, коли двигун другого ступеня не зміг запалитися.

Реклама:

П'ятьма місяцями пізніше, ракета JAXA Epsilon також не змогла запуститися.

Ракета-носій H3 висотою 63 м призначена для перевезення 6,5 метричних тонн корисного навантаження, і в довгостроковій перспективі агентство хоче знизити вартість одного запуску до п'яти мільярдів ієн (33 млн дол) - вдвічі менше, ніж вартість запуску H-IIA - за рахунок використання простіших конструкцій і електроніки автомобільного класу.

Нагадаємо:

Влітку 2024 року аерокосмічні агентства JAXA (Японія) та NASA (США) виведуть на орбіту незвичайний супутник LignoSat. Його корпус уперше в історії космічних досліджень побудований з легкої та міцної деревини магнолії.