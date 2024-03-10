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В результате ночного обстрела на юге повреждены промышленный и энергетические объекты

Воскресенье, 10 марта 2024, 10:00 - Экономическая правда

После ночного обстрела 10 марта в южных областях был поврежден промышленный объект, а также линия электропередач, в НЭК "Укрэнерго" сообщают о восстановительных работах на подстанциях.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга и НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что в Одесской области дрон попал в промышленный объект, что повредило его и вызвало пожар, который оперативно ликвидировали. 

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В Николаевской области дрон повредил линию электропередач на открытой местности, ведутся восстановительные работы.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в результате ночной атаки были атакованы их подстанции в южном и центральном регионах, без пострадавших. Сейчас на подстанциях ведутся восстановительные работы, отключения электроэнергии не применяются.

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Напомним:

Ночью 9 марта враг нанес удар БПЛА по подстанции НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области.

Укрэнерго война промышленность энергетика
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