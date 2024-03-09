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Ворог обстріляв підстанцію "Укренерго" у Запорізькій області

Субота, 9 березня 2024, 12:07 - Економічна правда

Уночі 9 березня ворог завдав удару БПЛА по підстанції НЕК "Укренерго" у Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

РФ завдала удару БПЛА по підстанції 330 кВ. У результаті обстрілу обладнання підстанції не отримало пошкоджень, тому відключення не застосовуються.

Постраждалих немає.

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Загалом дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. В аварійний ремонт виведено блок на одній з ТЕЦ.

У резерві - 15 блоків і 2 корпуси ТЕС, які будуть залучені у разі потреби. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

Економічна правда

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Укренерго Міненергетики війна
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