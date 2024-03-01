Украинский ІТ-экспорт в январе сократился почти на 17%

В январе 2024 года объем украинского IT-экспорта уменьшился на 16,9% и составил 508 млн долл.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского IT Кластера со ссылкой на данные НБУ.

Отмечается, что нынешние показатели на 3,8% меньше по сравнению с январем 2023 года. Январский экспорт ІТ-услуг принес украинской экономике на 103 млн долл меньше по сравнению с декабрем прошлого года.

"Украинский экспорт ІТ-услуг по результатам всего прошлого года сократился на 8,5%. По прогнозам, ситуация не станет проще. Показатели января худшие за все месяцы с начала полномасштабного вторжения России. Следовательно, падение IT-индустрии будет продолжаться и в 2024 году", - отмечает CEO Львовского ІТ Кластера Степан Веселовский.

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Общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе этого года составила 1,35 млрд долл, что на 247 млн долл или 15% меньше по сравнению с декабрем.

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Напомним:

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Общее количество работников 50 крупнейших ІТ-компаний Украины в течение прошлого года сократилось на 10,7 тысячи человек.