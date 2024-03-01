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Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк на Полтавщине

Пятница, 1 марта 2024, 17:50 - Артур Крыжный

На Полтавщине в Реестр индустриальных (промышленных) парков включен индустриальный парк "Смарт Тех Индастри". Соответствующее решение правительство приняло на заседании 1 марта 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

На территории парка, который разместится на площади более 13 га в Лубенском районе Полтавской области, предполагается сооружение предприятия по переработке зерна кукурузы. Предприятие будет специализироваться на производстве пищевых продуктов, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, готовых кормов для животных. Также среди направлений работы парка – производство готовых металлических изделий, лесопильное и строгальное производство.

Для непрерывной поставки энергии на объекты производства будет построена ТЭС общей мощностью 3 МВт. В обустройство инфраструктуры парка планируется инвестировать 7 млн долларов, в строительство объектов парка – 20 млн долларов.

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Парк обеспечит создание около 350 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

Напомним:

В декабре 2023 года в Украине зарегистрировали три индустриальных парка – два в Хмельницкой области и один – во Львовской области.

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предпринимательство Минэкономики
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