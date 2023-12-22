В Україні зареєстрували ще три індустріальні парки: чим займатимуться

В Україні зареєстрували ще три індустріальні парки – два у Хмельницькій області та один – на Львівщині.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 22 грудня, передає пресслужба Мінекономіки.

Так, до реєстру індустріальних (промислових) парків внесли парк "КРАСИЛІВ ТЕХНОПОРТ", створення якого ініціювало АТ "Красилівський машинобудівний завод".

Відповідно до концепції парку на площі 10,146 га буде створено близько 500 робочих місць у промисловому кластері із металообробки та виготовлення металевих виробів. У парк планують інвестувати 87 мільйонів гривень, а також передбачається залучення інвестицій керуючої компанії, резидентів парку (у власне виробництво), приватне фінансування проекту.

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Зокрема, за результатами перемовин готовність інвестувати в підприємства парку підтвердили інвестори з Польщі, Німеччини, Туреччини. Загальна сума попередньо підтверджених інвестицій – 555 млн грн. Ще 70 млн грн очікується від підприємств МСБ, які будуть допомагати з виготовленням деталей для виробництв великих інвесторів.

Також до реєстру внесли індустріальний парк "Вуглецево-нейтральний ЕКО АГРО ХАБ Поділля "Городок". На території Городоцької міської територіальної громади Хмельницької області на облаштування парку виділено 50,1856 га землі.

Парк спеціалізуватиметься на агропереробці, а саме виробництві олії та тваринних жирів, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, готових кормів для тварин, тощо.

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Крім того, на потужностях парку планується виробляти більшість електроенергії, необхідної для забезпечення роботи розміщених там підприємств. Створення парку забезпечить роботою близько 480 мешканців громади.

Третім індустріальним парком, який внесли до реєстру, став парк "ЯДРО ІНДАСТРІ" в Дрогобичі на Львівщині. Створення парку ініціювало ТОВ "Фасад-Захід", яке планує інвестувати в розвиток понад 561 млн грн.

На площі 10,0036 га буде створено близько 500 робочих місць у промисловому кластері, одним з ключових видів виробництва якого планується зробити виробництво вікон. Також на території парку розміщуватимуться підприємства з виробництва будівельних матеріалів із глини, продукції з фарфору та кераміки; виробництва цементу, вапна і гіпсової суміші та виробів з цих матеріалів, оброблення та оздоблення каменю тощо.

Загальна сума інвестицій, які готові вкласти компанії зі США та Іспанії, українські малі та середні підприємства, планується на рівні 270 млн грн.

З урахуванням ухвалених сьогодні Урядом рішень до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено 73 парки.

Економічна правда