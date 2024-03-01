"Роснефть" распродает активы в Германии

Российский нефтяной гигант "Роснефть" начинает продажу своих немецких активов, стремясь завершить процесс до сентября.

Об этом сообщает Reuters.

После вторжения России в Украину, Германия передала активы "Роснефти" в Германии, в том числе главный берлинский нефтеперерабатывающий завод ПХК, под опеку правительства в сентябре 2022 года.

После этого опекунство было продлено, Нынешняя опека над немецкими активами "Роснефти" истекает 10 марта, а срок новой опеки установлен еще на шесть месяцев, из-за чего российские владельцы стремятся продать активы до сентября 2024 года.

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Российские СМИ оценивают активы "Роснефти" в Германии примерно в 7 миллиардов долларов.

Российская государственная компания "Роснефть" владеет мажоритарным пакетом акций бранденбургского нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Около 54 процентов акций сейчас находятся под контролем федерального правительства - в так называемой доверительной администрации.

Представитель министерства экономики Германии посетит завод 8 марта и объяснит его работникам дальнейшие шаги, сообщили в министерстве.

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Напомним:

Компанию "Rosneft Deutschland", которая после вторжения РФ в Украину находится под "доверительным контролем" правительства Германии, могут национализировать.

Чистая прибыль российской государственной нефтегазовой компании "Роснефть" по итогам 2022 года сократилась на 7,9% на фоне введенных Западом санкций.

Экономическая правда