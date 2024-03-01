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Болгария прекратила импорт нефти из России

Пятница, 1 марта 2024, 17:30 - Артур Крыжный

В Болгарии с сегодняшнего дня вступает в силу полный запрет на ввоз российской нефти в страну.

Об этом сообщает болгарское информационное издание "БГНЕС".

"С сегодняшнего дня вступает в силу полный запрет на импорт российской нефти в нашу страну, после того как с 1 января также запретили экспорт продукции, изготовленной из российского сырья", — пишет агентство.

Причиной запрета стала война России против Украины. С середины 2023 г. в болгарском парламенте разгорелись споры. Часть партий выступали за полный запрет на российскую нефть. Так было принято решение Национального собрания, которым с начала этого года было введено поэтапное сокращение импорта российской нефти.

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Напомним:

В июне прошлого года стало известно, что Министерство энергетики Болгарии готовит арбитражный иск против "Газпрома" за приостановку поставок газа в апреле 2022 года.

Болгария пыталась возобновить контакты с "Газпромом" и просила возобновить поставки газа, но российская компания  отказалась дать четкий ответ.

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Правительство Болгарии не отказалось от возможности судиться с российским "Газпромом" за прекращение поставок газа через два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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