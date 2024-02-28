Болгария не отказалась от идеи судиться с "Газпромом"
Правительство Болгарии не отказалось от возможности судиться с российским "Газпромом" за прекращение поставок газа через два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Об этом Euractiv Bulgaria сообщили в Министерстве энергетики страны, пишет "Европейская правда".
"Сейчас болгарское правительство готовит юридический анализ, чтобы решить, подавать ли арбитражный иск за нанесенный ущерб", – сообщили в ведомстве.
Болгарская государственная компания "Булгаргаз" уже выбрала международную юридическую фирму, которая будет представлять страну в коммерческом арбитраже в секторах поставок нефти, газа и СПГ.
"Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу в конце апреля 2022 года, поскольку обе страны отказались открывать рублевые счета в "Газпромбанке".
Ранее "Газпром" вернул платеж "Булгаргазу" в долларах, хотя контракт между двумя сторонами определял расчеты в этой валюте.
Министерство энергетики Болгарии сообщило изданию, что "Булгаргаз" считает этот спор одним из главных приоритетов для компании.
"Целью юридического анализа (действий "Газпрома". – Ред.) является определение различных вариантов развития событий по каждому возможному сценарию и определение наилучшей стратегии, которой следует придерживаться для защиты интересов болгарской компании", – заявили в "Булгаргазе".
Подготовка предварительной оценки ущерба, нанесенного действиями "Газпрома" против Болгарии, также находится в стадии завершения.
В июне прошлого года стало известно, что Министерство энергетики Болгарии готовит арбитражный иск против "Газпрома" за приостановку поставок газа в апреле 2022 года.
Болгария пыталась возобновить контакты с "Газпромом" и просила возобновить поставки газа, но российская компания отказалась дать четкий ответ.