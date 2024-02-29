В общий фонд госбюджета в феврале поступило более 180 миллиардов

В феврале 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 184,8 млрд. грн. налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По итогам февраля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 107,4 млрд грн, в том числе:

61 млрд грн – налог на прибыль предприятий и дивиденды;

18,9 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собранно 26,8 млрд, возмещено – 7,9 млрд грн);

15,6 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;

8,0 млрд грн – акцизный налог;

3,1 млрд грн – рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 39,8 млрд гривен.

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При этом 31 млрд грн поступило в виде международной помощи (грантов) от правительств Японии и Норвегии.

По итогам февраля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 229 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 36,1 млрд грн (по состоянию на 28 февраля) в виде ЕСВ поступило в Пенсионный фонд и фонды социального страхования.

Напомним:

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Министерство финансов Украины привлекло 1,2 млрд долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров в первые два месяца 2024 года.

В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.