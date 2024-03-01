"Нафтогаз" планирует добыть 15 миллиардов кубометров газа в 2024 году - Шмигаль

"Нафтогаз Украины" в 2023 году запустил 86 новых скважин, по итогам этого года должно достигнуть 15 миллиардов кубометров газодобычи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"В 2023 году государственный "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин. Несмотря на войну, добыча газа в 2023 году увеличилась. Задача на 2024 год для группы "Нафтогаз" - выйти на добычу 15 миллиардов кубов газа", — заявил он.

По его словам, сегодня в подземных хранилищах более 8,5 млрд кубов газа. На складах более 1 млн. тонн угля.

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Напомним:

Оператор "Газсети" под координацией группы "Нафтогаз" с 1 марта будет отвечать за распределение природного газа еще в трех областях - Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской.