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За февраль Укрзализныця перевезла наибольшее количество груза с начала российского вторжения

Пятница, 1 марта 2024, 15:30 - Экономическая правда

За февраль 2024 года АО "Укрзализныця" перевезла 14,5 млн тонн груза, что является наибольшим показателем с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" на своей странице в Telegram.

По всем маршрутам объем перевезенного груза на 3% превышает прошлый рекорд, который поставили в январе 2024 года. 

По сравнению с февралем 2023 года показатели увеличились на 30%.

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  • Через припортовые станции в феврале 2024 года в целом было перевезено 5,2 млн тонн грузов, а через западные пограничные переходы - 2,6 млн тонн. 
  • Зерновых грузов через портовые станции было перевезено 2,8 млн тонн, через пограничные западные переходы - 537 тыс. тонн.

Внутренние перевозки в феврале дошли до результата в 5,8 млн тонн перевезенного груза, что на 6% больше, чем в феврале 2023 года.

Напомним:

"Укрзализныця" в январе 2024 года зафиксировала рекордные показатели перевозки грузов в экспортном направлении. Так, по оперативным данным, перевезено в экспортном сообщении 7,5 млн тонн грузов.

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Укрзализныця транспорт экспорт импорт
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