Уряд виділить 40 мільярдів на стимулювання економічної активності
Цього року з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям Уряд виділить близько 40 млрд грн.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Telegram.
У 2024 році планують виділити 40 мільярдів гривень на стимулювання українського підприємництва.
Як зазначив премʼєр, було проведено робочу нараду з представниками Мінфіну, міністерства економіки, офісу Президента та народними депутатами.
В рамках стимулювання також пропонують розширювати програму єРобота, пільгове кредитування.
Окрім цього, було згадано про створення нових проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків.
Нагадаємо:
Європейська Бізнес Асоціація виступила проти урядових законопроєктів №10439 та №10440 щодо реформування БЕБ у нинішніх редакціях. Асоціація пропонує доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти №10088 і 10088-1.