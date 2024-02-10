Уряд виділить 40 мільярдів на стимулювання економічної активності

Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Цього року з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям Уряд виділить близько 40 млрд грн.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Telegram.

У 2024 році планують виділити 40 мільярдів гривень на стимулювання українського підприємництва.

Як зазначив премʼєр, було проведено робочу нараду з представниками Мінфіну, міністерства економіки, офісу Президента та народними депутатами.

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В рамках стимулювання також пропонують розширювати програму єРобота, пільгове кредитування.

Окрім цього, було згадано про створення нових проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків.

Нагадаємо:

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Європейська Бізнес Асоціація виступила проти урядових законопроєктів №10439 та №10440 щодо реформування БЕБ у нинішніх редакціях. Асоціація пропонує доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти №10088 і 10088-1.