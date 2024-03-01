В Минэнерго опровергли информацию о повышении тарифов на электричество

В пятницу распространилась информация о подготовке к повышению тарифов на электроэнергию. Пока никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения тарифов не осуществляется.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Сегодня рядом информационных ресурсов в очередной раз была распространена информация о якобы подготовке Министерством энергетики Украины повышения тарифа на электроэнергию. Официально сообщаем: пока никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой.

Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.

Никаких обсуждений и дискуссий относительно повышения тарифа на электроэнергию во время отопительного сезона или после его завершения не проводится.

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