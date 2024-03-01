НБУ ввел в обращение памятную монету "Родительское счастье"

фото: нбу

Нацбанк 1 марта ввел в обращение новую памятную монету "Родительское счастье".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"На аверсе монеты размещена композиция: родительские руки, которые нежно держат ножки младенца как символ доверия, защиты и любви, объединяющей семью.

На реверсе изображен ребенок, который мирно спит на мягких облаках среди игрушек (выполнено цветной печатью). Над младенцем - погремушка, сияющая на фоне ночного неба и дарит беззаботные сны, ощущение покоя и уюта", - говорится в сообщении.

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Памятная монета "Родительское счастье" изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.

Тираж монеты - до 100 ты штук (в сувенирной упаковке).

В НБУ объяснили, что с 7 марта 2024 года монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ и банках-дистрибьюторах (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк").

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Всего через интернет-магазин НБУ планируют реализовать 25 тысяч памятных монет, из них в первый день продажи - 15 тысяч.

Напомним:

Национальный банк Украины ко Дню влюбленных ввел в обращение памятную монету "Любовь".

Экономическая правда