НБУ ко Дню влюбленных вводит в обращение новую памятную монету

фото: нбу

Национальный банк Украины ко Дню влюбленных вводит в обращение памятную монету "Любовь".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Telegram.

Памятная монета "Любовь" изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.

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"На аверсе размещена стилизованная роза в виде сердца. Ее лепестки - это слова "любовь", написанные на самых распространенных языках мира. Это дополнительно подчеркивает универсальность и безграничность этого чувства, которое не знает ни границ, ни языковых барьеров.

На реверсе монеты изображено сердце, от которого равномерно расходятся волны. Такая композиция символизирует всеобъемлемость любви, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души", - рассказали в Нацбанке.

С 14 февраля 2024 года монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ, постепенно - и банками-дистрибьюторами. Тираж монеты - до 50 тыс штук.

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Экономическая правда